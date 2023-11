per Mail teilen

Wir kennen die Quiche Lorraine oder auch eine Gemüse-Quiche. Aber habt ihr schonmal eine Maultaschen-Quiche probiert? SWR1 Pfännle-Koch Eberhard Braun zeigt, wie’s geht.

Koch/Köchin: Eberhard Braun

Für den Teig:

280 g Mehl

150 g Butter

2 Eier

1 TL Salz

Extra Mehl zum Ausrollen

Für die Füllung:

400 g Hackfleisch gemischt

200 g Bratwurstbrät

300 g Blattspinat mit Rahm (tiefgekühlt)

100 g Zwiebelwürfel

2 Eier

1 Bund Petersilie

60 g Brötchen vom Vortag, gewürfelt

Salz und Pfeffer

Wer möchte kann Majoran und etwas Gemüsebrühepulver zum Würzen

Zubereitung

Den tiefgekühlten Rahmspinat auftauen.

Für den Teig alle Teigzutaten mit einer Küchenmaschine oder einem Handrührgerät zu einem geschmeidigen Teig kneten, abdecken und 45 Minuten ruhen lassen.

Zwei Drittel des Teiges dünn ausrollen und in eine mit Backpapier ausgelegte Kuchenform legen – die Wände dabei hochziehen. Das übrig gebliebene Drittel ebenfalls dünn ausrollen und als Deckel zurücklegen.

Für die Füllung zuerst die Zwiebeln schälen, fein würfeln und in einer Pfanne mit etwas Öl 5 Minuten anbraten.

Die Brotwürfel mit 150 ml heißem Wasser einweichen.

In einer Schüssel das Hackfleisch erst mit Brät vermischen, dann Zwiebeln, Petersilie, Spinat, eingeweichte Brötchen, Eier und die Gewürze unterrühren.

Die Füllung in den Teig verteilen, mit dem Teigdeckel verschließen und die überlappenden Teigränder überklappen und andrücken. Oberfläche mit einer Gabel mehrmals einstechen.

Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Umluft ca. 45 Minuten goldgelb backen.

Tipp: Dazu schmeckt ein Joghurt- oder Kräuterdip oder einfach Salat.

