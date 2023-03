per Mail teilen

Koch/Köchin: Eberhard Braun

Kräuterbutter

Zutaten für die Kräuterbutter:

250 g Butter

50 g Petersilie

Wer möchte: 1 gepresste Knoblauchzehe oder etwas Knoblauchpulver

1 TL (Kräuter-)Salz

Zubereitung Kräuterbutter

Butter in einem kleinen Topf langsam erhitzen, bis diese schmilzt. Petersilie waschen, trockentupfen und grob schneiden. Die geschnittene Petersilie mit Salz, Knoblauch und der flüssigen Butter in einem Mixer sehr fein mixen. Buttermischung in eine kleine Schale geben und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Zum Servieren mit einem Eisportionierer oder einem Löffel Kugeln abstechen.

Karotten-Curry-Butter

Zutaten für die Karotten-Curry-Butter:

250 g Butter

70 g Karottenwürfel, geschält

1 TL Salz

1 TL Curry

Spritzer Zitronensaft

Zubereitung Karotten-Curry-Butter

Karottenwürfel in einem kleinen Topf mit Wasser bedecken und mit Deckel ca. 6 bis 7 Minuten weichkochen. Restliches Wasser abgießen. Butter in einem kleinen Topf langsam erhitzen, bis diese schmilzt. Die gekochten Karottenwürfel mit der geschmolzenen Butter, Zitronensaft, Salz und Curry sehr fein mixen. Buttermischung in eine kleine Schale geben und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Zum Servieren mit einem Eisportionierer oder einem Löffel Kugeln abstechen.

Blütenbutter

Zutaten für die Blütenbutter:

250 g Butter

4 EL getrocknete Blüten (essbar)

1 TL getrocknete Petersilie oder Rosmarin

Abrieb einer halben Bio-Zitrone

1 TL (Kräuter-)Salz

Zubereitung der Blütenbutter

Butter in einem kleinen Topf langsam erhitzen, bis diese schmilzt. Die flüssige Butter mit den Blüten, getrockneten Kräuter, Salz und Zitronenabrieb in einem Mixer sehr fein mixen. Buttermischung in eine kleine Schale geben und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Zum Servieren mit einem Eisportionierer oder einem Löffel Kugeln abstechen.

Küchenkäpsele-Tipp Die Buttermischungen schmecken auf Brot, zu Kartoffeln, Gemüse, Fisch, Fleisch oder Geflügel.

