Rührei in knusprigem Reispapier! Zum Frühstück oder zwischendurch, glutenfrei und schnell gemacht: Omelette mit knusprigem Reispapier oder mit Rührei gefüllt.

Portionen: 2 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten für Rührei in knusprigem Reispapier:

4 Reispapier (22cm)

Je 1 Ei

20 g geriebener Käse

nach Belieben Schinken-, Speck- oder getrocknete Tomatenwürfel

Salz, Pfeffer

Zubereitung für Rührei in knusprigem Reispapier

Reispapier 10 Sekunden in warmes Wasser tauchen. Jeweils 2 Reispapier-Blätter übereinander auf eine mit Backpapier ausgelegte Arbeitsfläche legen.

Ei mit geriebenem Käse verquirlen und auf dem Reispapier verteilen. Wenn ihr wollt, könnt ihr nach Belieben Kräuter, Schinken-, Speck- oder getrocknete Tomatenwürfel darauf verteilen. Das Ganze dann salzen und pfeffern.

Entweder ihr klappt alles in der Hälfte zusammen "wie eine Calzone" oder bedeckt alles mit zwei weiteren eingeweichten Reispapier-Blättern, drückt es fest an, so wird es zum Omelette. Danach mit etwas Öl bepinseln und in einer heißen Pfanne, auf dem Grill oder im Airfryer knusprig backen. Alternativ könnt ihr das auch im Heißluftofen machen.

