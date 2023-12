Dolseot-Bibimbap

Von Korea auf den Feldberg

Aline Wimmer-You mit Ehemann Johann You Sebastian Schröder-Esch

Das renommierte Hotelrestaurant Adler in Bärental wird seit 1978 von Familie Wimmer geführt und ist ein beliebtes Ausflugsziel für Genießer und Naturliebhaber. 2017 übernahm Aline Wimmer-You den Familienbetrieb. Seit ihrer Heirat ist Johann You mit an ihrer Seite und gemeinsam führen sie erfolgreich das Hotel und Restaurant.