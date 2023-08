SWR1 Pfännle live erleben. Mit Gastronomen aus Baden-Württemberg, Pfännle-Koch Eberhard Braun und Moderatorin Petra Klein. Das Besondere: wir feiern dieses Mal zwei Tage mit euch mit Kochshows, Kabarett und den größten Hits aller Zeiten.

SWR1 Pfännle 2 Tage in Eppingen

Zwischen Odenwald und Schwarzwald, im Herzen des Kraichgaus, liegt die malerische Kreisstadt Eppingen, bekannt für ihre prachtvollen historischen Fachwerkbauten.

Live-Kochshow mit SWR1 Pfännle-Koch Eberhard Braun

"Klassiker neu geschmeckt" ist das SWR1 Pfännle-Motto 2023. SWR1 Pfännle-Moderatorin und Pfännle-Koch Eberhard Braun zeigen wieder beste Heimatküche aus Baden-Württemberg mit regionalen Produkten auf der Showbühne. Die Klassiker der baden-württembergischen Küche werden frisch aufpoliert und mit überraschenden Aromen neu kombiniert.

SWR1 Pfännle 2023: Klassiker neu geschmeckt

Live-Musik, Disco-Feeling, Kabarett

Gutes Essen ist wichtig, gute Musik aber auch. Deshalb feiern wir mit euch an zwei Tagen in Eppingen auf dem Marktplatz mit Live-Musik: am Samstag ist die SWR1 Band am Start, ab 21:00 Uhr legt SWR1 DJ Corvin Tondera-Klein auf. Am Sonntag stehen dann die Cover-Band in2deep und der Kabarettist Heinrich del Core auf der Bühne.