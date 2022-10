Keksteig kann man wunderbar portionieren und einfrieren, in dem man ihn gleich nach der Herstellung in so Pralinen-Förmchen gibt und einfriert. Wer dann spontan Lust auf Kekse hat, drückt einfach den gefrorenen Teig aus den Förmchen und backt die Kekse ganz normal aus.

SWR Jochen Enderlin