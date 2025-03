Martin Bosch ganz entspannt im Gespräch mit SWR1 Moderatorin Petra Klein. Der Koch betreibt zusammen mit seiner Schwester die Linde in Heidenheim an der Brenz. "Ich brenne für den Facettenreichtum der regionalen Produkte. Dafür stehe ich jeden Tag auf und mache damit am liebsten auch die Gäste glücklich."