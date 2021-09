Wolfgang Schäuble | Politiker | CDU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2021

Der Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg ist am 13. September zu Gast in SWR1 Leute. Seit 1972 vertritt Wolfgang Schäuble den Wahlkreis Offenburg im Bundestag. Wolfgang Schäuble, in Freiburg geboren, ist seit 1972 ununterbrochen Mitglied des Bundestages und damit der dienstälteste Abgeordnete in der Geschichte nationaler deutscher Parlamente. Untrennbar mit ihm verbunden: die "Schwarze Null" - aus der Zeit als Bundesfinanzminister und die deutsche Wiedervereinigung.

Moderation: Nicole Köster