per Mail teilen

Verzichtete auf eine Wissenschaftskarriere und lebt ein Leben im Einklang mit der Natur

Er gab eine glänzende Wissenschaftskarriere für ein Leben mit der Natur auf: Wolf-Dieter Storl unterrichtete Völkerkunde an der Kent State University in Ohio, promovierte zum Doktor der Ethnologie in der Schweiz und wurde zum Schamanen aus dem Allgäu.

Es zog ihn immer wieder in ferne Länder, wo ihn besonders der Umgang der verschiedenen Kulturen mit der Natur interessierte. Von traditionellen Völkern in Asien und Afrika und Überlieferungen europäischer Bauern erfuhr er viel über das Wesen von Pflanzen, über ihre "spirituellen" Dimensionen.

Und der Ethnobotaniker ist überzeugt: "Der Wald ist nicht nur ein Ökosystem irgendwo da draußen; der Wald ist auch in uns, er ist Teil unserer Seelenlandschaft." Seit 1988 lebt er mit seiner Familie im Allgäu, streift durch die Wälder, gärtnert, schreibt Bücher und bietet einige Seminare an.