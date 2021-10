"Frauen, die kein Alter kennen" ist ein Projekt, das zeigt, wieviel Kreativität und Engagement Frauen im Rentenalter noch an den Tag legen können. Eine der porträtierten Frauen ist Wera Bunge, heute 75 Jahre alt. Wera Bunge war zweimal verheiratet, hat zwei Kinder großgezogen, hat danach etliche Jahre am Staatstheater Saarbrücken gearbeitet – und bekam dann einen Rentenbescheid, auf dem stand: 1.100 Euro. Wera Bunge begann ein neues Leben: Sie eröffnete ein Strickatelier und wurde Bardame in einer Berliner Szenekneipe. Sie wurde für Musikvideos und für Synchronrollen engagiert. Sie bekam, mit anderen Worten, in einem Ausmaß Aufmerksamkeit und Bestätigung, womit sie nie gerechnet hätte.

Moderation: Wolfgang Heim