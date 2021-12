Die Fußball-Europameisterschaft ist fast zu Ende – am Sonntagabend entscheidet sich, wer gewinnt. Wir ziehen in SWR1 Leute jetzt schon die Bilanz eines Turniers, das sportlich voller Überraschungen war. Und das auch in anderer Hinsicht im Gedächtnis bleiben wird. Noch nie gab es ein Turnier mit so vielen verschiedenen Spielorten. Und noch nie gab es eine sportliche Großveranstaltung, in der Corona eine so zentrale und dominierende Rolle gespielt hat. Der SWR Kollege und ARD TV-Reporter Tom Bartels, der schon von vielen Fußball-WMs und EMs berichtet und 2014 das Finale Deutschland-Argentinien kommentiert hat, zieht in SWR1 Leute seine ganz persönliche EM-Bilanz.

Moderation: Wolfgang Heim