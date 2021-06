Urologie ist nur was für alte Männer mit Prostata-Problemen? Von wegen! Ob Penislänge, Masturbation oder Prostatakrebs: Urologe Volker Wittkamp klärt im Netz sämtliche Fragen, die sich sonst keiner zu stellen traut.

Was tun bei einer ungewollten Erektion? Wie lange dauert Sex im Durchschnitt? Was ist ein Wanderhoden? Als Doktorsex geben Volker Wittkamp und Gynäkologin Sheila de Liz Nachhilfe in Sachen Sexualkunde auf TikTok und YouTube. Das Feedback zeigt: In Sachen Sexeducation sind bei jungen Menschen noch viele Fragen offen, regelmäßig liest er in den Kommentaren: “Hier lernt man mehr als in der Schule!”.

@Doktorsex bei TikTok

Volker Wittkamp studierte an der Universität Bonn Medizin und arbeitet heute als Urologe in Köln. Seit der Veröffentlichung seines Sachbuchs “Fit im Schritt – Wissenswertes vom Urologen” übernimmt er regelmäßig die Rolle des Medien-Urologen und hilft die Themen seines Fachgebiets bekannter zu machen. Bei Erzähl mir was Neues klärt Volker, warum man beim Urologen nicht gleich den Finger im Po haben muss und wie in Pornofilmen getrickst wird.