Imago Jürgen Heinrich

Sie ist die Tochter vietnamesischer Einwanderer. Sie verbrachte Jahre ihrer Kindheit in einem Asylbewerberheim im niederbayerischen Pfarrkirchen. Und sie ging erfolgreich ihren eigenen Weg. Nach dem Abitur studierte Vanessa Vu in München, Paris und London. Sie besuchte die Deutsche Journalistenschule in München. Sie arbeitet seit 2017 als Redakteurin für ZEIT ONLINE und ist Co-Host des vietdeutschen Podcast „Rice and Shine“. Für ihre Arbeit bekam sie den Theodor-Wolff-Preis und den Helmut-Schmidt-Preis.