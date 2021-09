"Ihre Gesundheit braucht Sie!", sagt der Arzt, Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher Tobias Esch. Er untersucht seit vielen Jahren in Harvard und an der Berliner Charité, wie selbst chronische Krankheiten wie Diabetes, Asthma oder Rückenschmerzen durch positive Emotionen, Entspannung, Ernährung und Bewegung gelindert werden. Wie sich die Selbstheilungskompetenz stärken lässt, hat er in "Der Selbstheilungscode" beschrieben, das als Wissensbuch des Jahres nominiert wurde. Tobias Esch ist Professor für Integrative Gesundheitsversorgung an der Universität Witten/Herdecke. mehr...