War Segelweltmeister und will das Bild vom „elitären“ Sport geraderücken.

© blondsign/Eike Schurr

Tim Kröger war in den 1990er Jahren zeitweise der einzige Segelprofi in Deutschland. Er avancierte zu einem der wenigen deutschen Hochseesegler mit internationalem Ruf, wurde Segelweltmeister und Deutscher Meister. Tim Kröger segelte mehrfach um die Welt, kämpfte in internationalen Teams um den America´s Cup - der Formel 1 des Segelns - und gewann den Admiral´s Cup. Er sagt aus Erfahrung: Es gibt keine bessere Lebensschule, als den Segelsport - auch für Landratten. Und er will das Bild des “elitären Sports“ geraderücken. Er selbst habe in einem Arbeiterverein Segeln gelernt, mit vielen Werftarbeitern mit kleinen Jollen. “Da war von Exklusivität nichts zu spüren.“