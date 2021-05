per Mail teilen

Die Gewalt im Nahen Osten. Israel und Palästina im Ausnahmezustand. Die Spirale von Gewalt und Gegengewalt. Die Bomben und Raketen auf Israel und Gaza. Und eine Weltöffentlichkeit, die sich einmal mehr fragt, warum es trotz aller diplomatischen und politischen Bemühungen eigentlich nie wirklich gelungen ist, diesen Konflikt zu befrieden. Der BR Journalist Tim Aßmann leitet das ARD Hörfunkstudio in Tel Aviv und berichtet per Schalte von seinen Eindrücken und Erfahrungen in SWR1 Leute.

Moderation: Wolfgang Heim