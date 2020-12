per Mail teilen

Blickt auf ein turbulentes 2020 zurück und beantwortet die Fragen der SWR1 Hörerinnen und Hörer

Chaperon | Ministerium für Inneres, Digitalisierung

Wer als Minister für die Innere Sicherheit zuständig und verantwortlich ist, hat in diesen außergewöhnlich turbulenten Zeiten viel zu tun. Wie umgehen mit Corona-Leugnern und Quarantäne-Verweigerern? Wie die aktuelle Bedrohungslage durch Islamisten und Neonazis einschätzen? Welche Strategien entwickeln gegen die Feinde einer freien Gesellschaft? Der CDU-Politiker Thomas Strobl ist seit fast fünf Jahren in der grün-schwarzen Koalition baden-württembergischer Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident. Er zu Gast in SWR1 Leute und beantwortet auch die Fragen der SWR1 Hörerinnen und Hörer.