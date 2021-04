Mit dem VfB wurde Thomas Hitzlsperger Deutscher Meister, er spielte in der deutschen Nationalmannschaft und international für Lazio Rom und in der englischen Premier League. 2010 absolvierte er sein letztes Länderspiel. Im Anschluss an seine Profikarriere outete er sich als schwul. Und begründete das: "Ich äußere mich zu meiner Homosexualität, weil ich die Diskussion über Homosexualität unter Profisportlern voranbringen möchte." Beim VfB Stuttgart gehört Thomas Hitzlsperger mittlerweile zum Führungskreis. Er ist Koordinator des Vorstands Sport, Präsidiumsmitglied und DFB Botschafter für Vielfalt. Auch als Fußballexperte für die ARD und FoxSports USA ist er tätig. Und wie sieht die Zukunft des VfB aus? Wie steht es um Leistungszentren und Nachwuchsförderung? Im Mercedes-Benz Museum Stuttgart treffen die SWR1 Hörer Thomas Hitzlsperger am 20. November zu "SWR1 Leute live". Das Museum zeigt bis zum April 2019 die Ausstellung "125 Jahre VfB". mehr...