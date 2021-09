per Mail teilen

Gründete den inzwischen größten deutschsprachigen Sex-Blog und schreibt über alles, was im Bett passiert.

Sie studierte Literatur- und Kommunikationswissenschaft. Sie arbeitete als Filmkritikerin, Journalistin und Texterin. Sie lebte fünf Jahre als Digitalnomadin in 36 Ländern. Und sie gründete vor zehn Jahren den inzwischen größten deutschsprachigen Sex-Blog namens "Lvstprinzip": Theresa Lachner schreibt darin über alles, was im Bett passiert, über Macht und Missbrauch, über Sex im Alter und Pornos in der Jugend, über Treue und Affären.

Moderation: Wolfgang Heim