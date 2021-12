Best of SWR1 Leute

Lässt sich Klimaschutz fair gestalten? Sollten Entwicklungsländer an den Kosten des Klimaschutzes beteiligt werden? Und sollten Staaten, die in der Vergangenheit am meisten emittiert haben, auch am meisten zahlen? Die Professorin für Volkswirtschaftslehre Karen Pittel geht all diesen Fragen nach. Sie ist Leiterin des ifo Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen in München. Zudem ist sie Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Im Bundestagswahlkampf kritisierte sie die Programme der Parteien: Mit keinem Programm lasse sich das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 erreichen. In den Programmen steckt mehr Zuckerbrot als Peitsche. Es fehlt die ehrliche Analyse. Das gelte auch für das Programm der Grünen.

