Tamara Dietl war Gerichtsreporterin der Hamburger Morgenpost. Sie arbeitete zehn Jahre für Spiegel TV, war Dozentin an Journalistenschulen und Filmhochschulen. Heute berät sie Manager und Führungskräfte und Menschen in existentiellen Krisensituationen.

Eine solche Krisensituation musste Tamara Dietl vor ein paar Jahren selbst erleben, als ihr Mann, der bekannte Filmregisseur Helmut Dietl, an Lungenkrebs erkrankte und daran starb. Über diese Zeit hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel „Die Kraft liegt in mir.“ mehr...