Für immer jung! Der Wunsch nach ewigem Leben ist so alt wie die Menschheit. Prof. Sven Voelpel forscht an der Jacobs University Bremen u.a. darüber, was Menschen altern lässt und was sie jung hält. Der gelernte Betriebswirt kam vom Data Management zur Altersforschung. Er beschrieb in seinem Bestseller "Entscheide selbst wie alt Du bist", zehn Faktoren, die das biologische Alter bestimmen. Jetzt erscheint die "Jungbrunnen-Formel. Wie wir bis ins hohe Alter gesund bleiben". Er sagt: Im Idealfall habe ich das biologische Alter eines Jugendlichen und den Erfahrungsschatz eines Greises. Sven Voelpel studierte in Augsburg, London, Oxford sowie als Doktorand in St. Gallen und an der Harvard University. Er arbeitet an Strategien für das Überleben von Unternehmen im demographischen Wandel, insbesondere mit Blick auf Innovationen für die alternde Belegschaft.

Nicole Köster