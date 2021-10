Bewertet die Corona-Krisenkommunikation der Bundesregierung

"Angela Merkels Ansprache zum Umgang mit dem Coronavirus ist eine Meisterleistung der Krisenkommunikation", sagt Prof. Bernhard Pörksen. Und das, wobei der Kanzlerin in der rhetorischen Rückschau wohl eher eine wortkarge Glanzlosigkeit attestiert würde. Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen.

Über Krisenkommunikation hat er gemeinsam mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun in seinem aktuellen Buch: "Die Kunst des Miteinander-Redens" geschrieben. Und er sagt, es wird jede Menge Kommunikationskrisen im Privaten geben, bedingt durch eine neue, verordnete Nähe. Was es bedeutet, das "Dilemma" zwischen Meinung und Mensch zu erkennen und was es mit einer "Dilemmabewussten Strategieentwicklung" auf sich hat, erklärt Prof. Bernhard Pörksen in SWR1 Leute.

Moderation: Nicole Köster