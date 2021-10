Herlinde Koelbl | Fotokünstlerin | Porträtierte 60 Wissenschaftler(innen)

per Mail teilen

Sie kommt aus Lindau und lebt in der Nähe von München. Und sie ist die vielleicht beste, in jedem Fall bekannteste und erfolgreichste deutsche Fotografin. Herlinde Koelbl hat eine einzigartige Karriere gemacht und mit ihren Porträts Maßstäbe gesetzt. „In Spuren der Macht“ zeigte sie, wie sich die Gesichter von Spitzenpolitikern im Amt verändern, wie sich Stress eingräbt. In ihrem neuen Buch „Faszination Wissenschaft“ porträtiert und interviewt sie international erfolgreiche Wissenschaftler. Ihr Credo: „Ich gebe den Porträtierten Zeit, nicht funktionieren zu müssen, sondern sein zu können.“

Moderation: Wolfgang Heim