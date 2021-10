Frank Goosen kommt aus Bochum und lebt in Bochum. Er liebt das Ruhrgebiet und den Fußball. Und er verdient sein Geld mit Kabarett und dem Schreiben von Büchern. Sein Roman "So viel Zeit" wurde mit Jan Josef Liefers und Armin Rohde verfilmt. Sein neues Buch ist eine Hommage an die Beatles, seine absolute Lieblingsband, mit Spurensuche in der eigenen Kindheit und Jugend und in Liverpool. Wie alle anderen Künstler auch, ist Frank Goosen von der Corona-Pandemie betroffen. Auftritte und Lesungen sind auf unbestimmte Zeit abgesagt, neue Engagements lassen auf sich warten.





The Beatles

Autor

Frank Goosen

Verlag:

Kiepenheuer & Witsch

Erscheinungsdatum:

13. Februar 2020

ISBN:

978-3462052541