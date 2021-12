Felix Adlon | Filmregisseur | Ist der Ur-Urenkel des legendären Hotel-Gründers und schrieb die Chronik einer spannenden Familiengeschichte

per Mail teilen

“Adlon oblige“ ist Leitsatz des Hotels und Familienmotto geworden. Auch wenn das legendäre Hotel nicht mehr in Familienbesitz ist, das Motto ist Verpflichtung und Ansporn bis heute. Felix Adlon, Urenkel des Gründers Lorenz Adlon, hat sich auf eine Reise in die Vergangenheit begeben. Dabei stieß er auf eine zweimalige Enteignung und befragte die letzten Zeitzeugen - über die ganze Welt verstreut lebende Angehörige und Freunde der weitverzweigten Familie. Felix Adlon wurde, wie sein Vater Percy, Filmregisseur. 2010 drehten sie gemeinsam “Mahler auf der Couch“. Er ist mit Nina Adlon, Opernsängerin und Gesangspädagogin, verheiratet, hat sechs Kinder und lebt in Wien.

Moderation: Nicole Köster