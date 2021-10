Durchlebt angesichts geschlossener Theater und abgesagter Drehs eine Zeit großer Unsicherheit

Christina Hecke ist eine genauso vielseitige wie vielbeschäftigte Schauspielerin. Eigentlich. Denn wie letztlich alle ihrer Kollegen und Kolleginnen lebt sie in Zeiten großer Unsicherheit. Dreharbeiten sind abgesagt oder verschoben, Theater geschlossen, viele Betroffene haben existentielle Probleme. Und dennoch: Das Leben und die Arbeit gehen weiter. Im Falle von Christina Hecke heißt das: Am Sonntag wird ein weiterer Film mit ihr in der Hauptrolle in der Reihe „In Wahrheit“ auf Arte gezeigt. Und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel „Mal ehrlich – Mein Blick hinter unser Leben“, in der sie Heirat und Beziehung mit ihrer Lebenspartnerin öffentlich macht.

Moderation: Wolfgang Heim