Barbara Mundel begann ihre neue Aufgabe als Intendantin der Münchner Kammerspiele im Oktober vergangenen Jahres. Ein Neustart in der Corona-Pandemie. Und sie plädierte klar: “Die Theater müssen offen bleiben, nicht trotz, sondern gerade wegen Corona!“ Zum einen seien in Bayern keine Fälle bekannt, in denen sich Theateraufführungen zum Super-Spreader-Ereignis entwickelt hätten, zum anderen braucht es Räume, in denen das Erlebte verhandelt wird.

Moderation: Nicole Köster