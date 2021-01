Anselm Pahnke kommt aus Hamburg, ist Anfang dreißig und inzwischen ein Experte in Sachen Mut, Einsamkeit und Ankommen. Allein und mit dem Rad hat er Afrika durchquert: Von Südafrika bis Ägypten in 414 Tagen. Herausgekommen ist der preisgekrönte Dokumentarfilm „Anderswo. Allein in Afrika“. Das war noch nicht alles. In der endgültigen Radtour-Bilanz stehen drei Jahre und 40 Länder, 16 Malariatabletten und 22 Tage ohne jeglichen Kontakt zu Menschen. Herausgekommen ist das Buch „Von Anderswo und anderen Orten“.

Moderation: Wolfgang Heim