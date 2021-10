Plädiert für eine kluge und sinnvolle Mobilitätswende

Sein erstes Auto war ein VW-Käfer 1300 Baujahrs 1969 in Chinchilla beige mit roter Kunstleder-Innenausstattung. Andreas Keßlers Leidenschaft ist das Automobil. Der Autojournalist und Maschinenbauingenieur berichtet seit fast 25 Jahren in Hörfunk, Fernsehen und Printmedien über Auto und Mobilität. Die Hörer der Autosendung im ersten Berliner Talk-Radio kürten ihn 1996 zum "Autopapst". Andreas Keßler ist Vorstandsmitglied des Verbandes der Motorjournalisten (VdM). Und er sagt: "Das Auto leidet aktuell unter seinem eigenen Erfolg: Es gibt in Ballungsräumen zu viele davon auf zu wenig Raum, sie sind zu groß, sie belasten mit ihren Abgasen die Atemluft und beschleunigen den Klimawandel." Wie sieht eine gelungene Mobilitätswende aus? Wie viel Mobilität wollen wir haben und wie viel ist erforderlich? Und welche Veränderungen stößt die Digitalisierung bei der Verkehrswende an?

Moderation: Nicole Köster