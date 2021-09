SWR1 Leute der Woche (KW36 - 2021)

Eva Gruberová, Journalistin und Autorin, die analysiert, dass Antisemitismus der bürgerlichen Mitte entspringt.

Bê Ignacio, Sängerin, die die Stadt-Stamm-Klimapartnerschaft zwischen Konstanz und dem Volk der Borari initiierte.

Frank Otto, Medienunternehmer, gilt als Pionier der Privatradios und Privatfernsehens in Deutschland.

Gerald Baars, Journalist, war am 11. September 2001 ARD Korrespondent und Studioleiter in New York und berichtete wochenlang über die Folgen der Anschläge.

Prof. Carola Lentz, Ethnologin und Präsidentin des weltweit tätigen Goethe-Instituts, die erklärt, dass sich auswärtige Kulturpolitik auch im Inneren spiegeln muss.