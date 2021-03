Stefan Orth erkundet Länder, in dem er ausschließlich in privaten Wohnungen übernachtet – auf den Sofas der Gastgeber. Im Iran verbrachte er vier Nächte bei Yasmin aus Teheran – einer Domina, die es in der iranischen Sadomaso-Szene zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat. Er schlief bei Ehsan in Kurdistan, der heimlich 600 Liter Rotwein pro Jahr produziert. Würde er erwischt, bekäme er für jeden Liter ein Jahr Gefängnis. Stephan Orth erhält Einblicke in sonst verschlossene Gesellschaften. So erkundete er den Iran, China und Russland. Und als Saudi-Arabien erstmals Touristen einreisen lässt, packt Stephan Orth sofort den Rucksack.

»Diese Mischung aus sehr gruseligen Nachrichten, die von dort kommen, und gleichzeitig einem Umschwung, der dort stattfindet, fand ich wahnsinnig spannend.«

Er wird Zeuge eines radikalen Wandels und tanzt mit Zehntausenden beim Wüsten-Rave. Doch jenseits der Glitzerwelt gelten drakonische Strafen, und an der Grenze zum Jemen sind die Bomben nicht zu überhören. Stephan Orth berichtet in SWR1 Leute von seiner bisher aufregendsten Reise. mehr...