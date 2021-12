per Mail teilen

Wer ist Suchtpotenzial?

Als Liedermacher-Duo sind Ariane Müller aus Ulm und Julia Gámez-Martin aus Berlin seit acht Jahren erfolgreich. Kennengelernt haben sich die beiden am Ulmer Theater.

2020 haben sie den deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson gewonnen. Die Jury schrieb:

»Suchtpotenzial singen dem Sexismus den Kampf an. Julia Gámez-Martin und Ariane Müller rappen gegen den Paygap, jammern übers Gendern und rocken die Emanzipation.«

Musikgruppe "Suchtpotenzial" nicht das einzige Projekt

Beide Künstlerinnen sind in weiteren Projekten engagiert. So schrieb Ariane Müller die Live-Sitcom "Toni Tortellini", die während der Pandemie entstand. Julia Gámez-Martin ist in zahlreichen Rollen als Musicaldarstellerin zu sehen.