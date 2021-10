Leitet in kirchenpolitisch schwierigen Zeiten eine der größten deutschen Diözesen.

Die katholische Kirche hat aktuell viele Probleme und niemand weiß das besser als Stephan Burger. Burger ist seit sechs Jahren, ernannt von Papst Franziskus, der Erzbischof von Freiburg. 1990 wurde er zum Priester geweiht, arbeitete anschließend als Vikar in Tauberbischofsheim und Pforzheim, war Pfarrer in St. Leon-Rot, wurde Kirchenanwalt und Domkapitular. Eine Karriere, in der er seine Kirche aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln kennengelernt und erlebt hat.

Moderation: Wolfgang Heim mehr...