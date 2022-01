Steffen Sigg | Räumungsverkäufer

Er kommt, wenn andere ihren Laden dichtmachen müssen. Steffen Sigg ist professioneller Räumungsverkäufer. Mit seiner Firma "SIGG, Zeit zum Handeln GmbH" unterstützt er alle Händler die Ihr Geschäft aufgeben wollen/müssen oder mit einem Räumungsverkauf auf Vordermann bringen wollen. Dabei geht es zunächst einmal darum, aus der verbliebenen Ware möglichst große Profite zu erwirtschaften und natürlich am Ende der Aktion den "Laden leer zu bekommen". Seine Räumungsverkäufe folgen ganz bestimmten Abläufen, einer "Dramaturgie", wie er es nennt. Die Mehrheit seiner Klienten kommt aus dem mittelständischen Einzelhandel, also aus der Mitte der Gesellschaft.

Bei seiner Arbeit erlebt Steffen Sigg menschliche Tragödien, Gier und Abgründe - aber auch das Gefühl, seinen Kunden, die sich häufig in einer Notlage befinden, helfen zu können. Gerade in Zeiten der Pandemie ist das eine besondere Herausforderung.

Zu seiner heutigen Berufung fand Steffen Sigg über einige Umwege. Als gelernter Krankenpfleger engagiert er sich aktuell für die Corona Impfkampagne und arbeitet in einer Impfambulanz.

Moderation: Nabil Atassi