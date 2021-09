Lebte 16 Jahre in England und analysiert den aktuellen Stand des Brexit-Chaos.

Die EU hat einer Verschiebung des Brexit-Stichtags von Ende Oktober auf Ende Januar zugestimmt. Am 12. Dezember finden nun Neuwahlen statt. Beobachter sprechen von einer der wichtigsten Parlamentswahlen in der Geschichte. Sigrid Fretlöh ist EU-und GB-Expertin. Sie lebte 16 Jahre lang in England. Als Dozentin lehrte sie an deutschen und britischen Universitäten wie der RWTH Aachen, in Durham, Leeds und Exeter und ist Mitglied im Rednerdienst Team Europe der Europäischen Kommission.