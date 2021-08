Sind beide beruflich in Zwangs-Quarantäne.

Kaum eine Branche ist von der weltweiten Corona-Pandemie so betroffen wie das Hotel- und Gaststättengewerbe. Seit Wochen (fast) auf Null gefahren, sind viele Betriebe in Deutschland und Baden-Württemberg in ihrer Existenz bedroht. Was aktuell bleibt, ist die (vage) Hoffnung darauf, dass – unter Einhaltung der Hygienevorschriften – Schritt für Schritt wieder geöffnet werden kann. Ulrich Schwer und Sebastian Werning sind Betroffene. Schwer leitet das Stuttgarter Schlossgartenhotel und musste sein Haus zwischenzeitlich schließen. Werning betreibt in Stuttgart zwei Restaurants und einen Catering-Betrieb und hat deshalb (fast) keine Einnahmen mehr.