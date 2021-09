Gibt den "Jäger" in einer ARD Quiz-Sendung und spricht u.a. Chinesisch und Japanisch.

Er kommt aus Berlin. Er lebt und arbeitet in Berlin. Und er spricht sechs Sprachen, darunter Chinesisch und Japanisch. Sein Geld allerdings verdient Sebastian Klussmann mit Quiz. Klussmann ist Gründungsvorsitzender des Deutschen Quiz-Vereins. Er gewann achtmal in Folge die Berliner Quiz-Meisterschaft. Er ist deutscher Rekordnationalspieler bei der Quiz-Europameisterschaft. Und er tritt regelmäßig in der Rolle des "Jägers" in der ARD Quiz-Sendung "Gefragt - Gejagt" auf.