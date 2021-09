Macht Möbel, Lampen und andere Gegenstände des täglichen Lebens

Als Produktdesigner von Möbeln und Leuchten wurde Sebastian Herkner schon 2001 mit dem deutschen Design-Preis als "Bester Newcomer" ausgezeichnet. Von der Pariser Lifestyle-Messe Maison et Objet wurde er zum "Designer des Jahres 2019" gekürt. 2007 absolvierte Sebastian Herkner die Hochschule für Gestaltung in Offenbach, er machte ein Jahr Praktikum bei Stella McCartney in London. Aufgewachsen ist Sebastian Herkner in einen 700-Seelen Dorf in Baden-Württemberg in der Nähe von Bad Mergentheim. Sein Studio ist in Offenbach, unterwegs ist er in der ganzen Welt. In Kolumbien ließ er sich für die Home Collection eines deutsch-kolumbianischen Labels inspirieren. Für Sebastian Herkner muss ein Möbel ein Begleiter sein. "Und Sitzmöbel müssen ohne Kissen bequem sein." So stecken in dem neuen Dedon-Sessel drei Jahre Entwicklungsarbeit.