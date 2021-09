Ist promovierter Jurist und hat jetzt seinen 19. Thriller veröffentlicht.

"Was war das außergewöhnlichste Geschenk, das Du jemals erhalten hast?" Diese Frage stellte Sebastian Fitzek und 25.000 Leser erzählten ihre Geschichte. Einige der Kandidaten ließ Sebastian Fitzek Szenen aus seinem neuen Psychothriller am eigenen Leib erfahren, so wirbt er auf seiner Internetseite für seinen 19.Thriller: "Das Geschenk". Sebastian Fitzek gehört zu den bekanntesten Thrillerautoren Deutschlands. Seine Bücher werden in vierundzwanzig Sprachen übersetzt. Der studierte Jurist, promovierte im Urheberrecht zum Dr. jur. und ging dann zum Berliner Rundfunk. Er arbeitete als Unterhaltungschef und Chefredakteur. 2006 erschien sein Debütroman "Die Therapie".