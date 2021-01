Die Modedroge Crystal Meth gehört zu den gefährlichsten Drogen. Sie macht besonders schnell süchtig und hat einen gravierenden psychischen und körperlichen Verfall zur Folge. Sebastian Caspar war selbst jahrelang süchtig. Seit 2014 engagiert er sich in der Präventionsarbeit. In “Zone C“ beschreibt er seine Erfahrungen als Roman, und die Mitteldeutsche Zeitung schrieb: “Zone C" ist das Porträt einer Jugend, die nicht einmal für den Augenblick lebt. Ein düsterer Blick in den Abgrund.“ Einmal süchtig, immer süchtig? Sebastian Caspar diskutiert und berichtet von den Erfahrungen aus der Szene auf seinem YouTube-Kanal. Er wurde 1977 in Weißenfels an der Saale geboren, zog zur Jahrtausendwende nach Leipzig und wurde dort ein aktiver Teil der Poetry Slam-Szene.

Moderation: Nicole Köster