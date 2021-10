Drei Olympiasiege, fünf Weltmeistertitel, zwölf Weltrekorde - "Albatros" Michael Groß ist einer der erfolgreichsten Schwimmer aller Zeiten. Er schwamm knapp 40.000 Kilometer in seiner Karriere, heute geht er vor allem im Urlaub ins Schwimmbad. Michael Groß belegte schon mit sechszehn Jahren den zweiten Platz bei den Deutschen Meisterschaften über 100 Meter Schmetterling. In seinen Paradedisziplinen 100 und 200 Meter Schmetterling und 200 Meter Freistil gewann er unter anderem drei Olympische Goldmedaillen. Er studierte parallel zu seiner Schwimmerkarriere Germanistik, Politik und Medienwissenschaften und promovierte in Philologie. Als Olympiasieger und Unternehmer erfindet sich Michael Groß immer wieder neu. Aktuell als Autor zusammen mit seiner Frau Ilona Groß in "Das Beste liegt vor uns".

Moderation: Nicole Köster