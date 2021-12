Maren Eggert | Schauspielerin | Darum hat die Tatort-Darstellerin den Silbernen Bären ergattert

Maren Eggert ist eine bekannte und vielseitige Theater- und Filmschauspielerin. Sie war am Schauspielhaus Bochum, beim Hamburger Thalia Theater und gehört seit mehr als zehn Jahren zum Ensemble des Deutschen Theaters Berlin. Im Fernsehen wurde sie bekannt als Polizeipsychologin Frieda Jung an der Seite von Axel Milberg im Kieler ARD-Tatort. Für die Hauptrolle in Maria Schrader`s Film „Ich bin dein Mensch“ erhielt sie 2021 den Silbernen Bären der Berliner Filmfestspiele und den Deutschen Filmpreis. Der Film läuft am 22.12. im Ersten.

Moderation: Wolfgang Heim