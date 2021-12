Muriel Liebmann

Bankvorstand in "Rossini" oder einarmig im "Polizeiruf 110"

Edgar Selge ist einer der großen deutschen Schauspieler und Charakterdarsteller: Er spielte in Filmen wie "Rossini" von Helmut Dietl und wurde als einarmiger Kommissar im "Polizeiruf 110" zur TV-Kultfigur.

Aber er liebt auch die Theaterbühnen – spielte an den Kammerspielen München, am Burgtheater Wien, sowie am Schauspielhaus Hamburg und am Staatstheater Stuttgart.

Schauspieler und Buchautor

Mit 73 Jahren feiert Edgar Selge nun sein Roman-Debüt. In dem autobiografischen Roman "Hast du uns endlich gefunden" verwandelt er sich in den 12-jährigen Jungen Edgar, der sich an eine Kindheit und Jugend erinnert zwischen Hausmusik und Gefängnis. "Besser kann man nicht schreiben," war die Buchkritik der Süddeutschen Zeitung.