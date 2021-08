per Mail teilen

Sie lebt und arbeitet seit fast 20 Jahren an der New Yorker Wall Street, gilt als international gefragte Finanzexpertin und erklärt auf ntv regelmäßig, wie die USA ticken. Sandra Navidi wurde Chefjuristin eines New Yorker Finanzunternehmens, zum Höhepunkt der Finanzkrise erhielt sie ein Jobangebot eines Wirtschafts- und Finanzanalyseunternehmens. Sie wollte die Krise verstehen und gründete schließlich selbst ein Unternehmen für Strategieberatung. Als Expertin für internationale Kapitalmärkte berät sie Firmen und Finanzinstitute.

Moderation: Nicole Köster