Sandra Maria Germann | Musicaldarstellerin und Choreografin

Sandra Maria Germann ist Musicaldarstellerin, Tänzerin und Choreografin. Sie spielte eine exponierte Rolle in Andrew Lloyd Webber-Musical „Liebe stirbt nie“, der Fortsetzung des Welterfolgs "Phantom der Oper", und war in verschiedenen anderen Musicals zu sehen. Seit 2020 ist sie Choreografin am Theater Baden-Baden. Und sie leitet seit vielen Jahren ihre eigene Musical-Company.

Das alles ist umso bemerkenswerter, als Sandra Maria Germann gerade mal 1,30 Meter groß ist und damit als kleinwüchsig gilt. Wie man trotz Handicap sein Leben erfolgreich und kreativ meistern kann, erzählt sie in SWR1 Leute.

