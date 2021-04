Gründete das Institut für Generationenforschung und untersuchte die Corona-Akzeptanz in Deutschland.

Adrian Beck

Rüdiger Maas studierte Psychologie in Japan und in Deutschland, lebte unter anderem in Neuseeland, den USA, Nepal und Syrien. Er spricht sechs Sprachen, gründete das Institut für Generationenforschung und gilt als Pionier der arbeitsbezogenen Cyberpsychologie. Seit einem Jahr erforscht Maas, wie die Deutschen auf die Maßnahmen und Verbote in Sachen Corona reagieren, was sie akzeptieren und was nicht, warum das Vertrauen nach der ersten Welle nach und nach zurückging, und wie im Gegenzug Verschwörungsmythen an Attraktivität gewannen.