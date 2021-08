Ronny Kokert ist Kampfsportler und Menschenrechtsaktivist und engagiert sich seit 2015 in Österreich für Geflüchtete. In seinem Projekt "Freedom Fighters" können Kriegsflüchtlinge und junge männliche Asylbewerber lernen, wie sie besser mit Wut und Aggressionen, mit Ängsten und Traumata umgehen können. Was Ablehnung (oder auch Akzeptanz) mit Menschen macht, schildert er in seinem Buch "Der Weg der Freiheit."

Moderation: Wolfgang Heim