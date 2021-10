Er kommt aus Ingolstadt. Er studierte in München, Wien und New Orleans. Und er arbeitete als Journalist in Nürnberg, Stuttgart und jetzt in München. Roman Deininger ist politischer Reporter der Süddeutschen Zeitung SZ und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Innenleben der CSU, mit den handelnden Figuren, mit den barocken Inszenierungen von Macht und Intrigen, Aufstieg und Fall, Heldenverehrung und Götterdämmerung. Aktuell ist sein CSU-Buch erschienen "Bildnis einer speziellen Partei".