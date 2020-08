Anne-Sophie Monrad war ein internationales Topmodel. Sie lebte in New York, Berlin und Paris. Sie arbeitete für Chanel, Lagerfeld und andere. Und sie rechnete nach zehn Jahren mit einer Branche ab, die mit ihrem Schlankheitswahn junge Mädchen und Frauen in die Magersucht treibt. Sie selbst musste zwölf Zentimeter Hüftumfang abnehmen, durfte nur 700 Kalorien am Tag essen und bekam dennoch gesagt, sie sei zu dick. Anne-Sophie Monrad zog ihre Konsequenzen und machte vor zwei Jahren eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin.